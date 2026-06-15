إعادة كروان مشاكل لمحبسه بعد حضوره الاستئناف على حكم حبسه عامين لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء

أعادت مأمورية خاصة، كروان مشاكل، اليوم الاثنين، مرة أخرى إلى محبسه في قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد حضوره جلسة الاستأنف على الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية بحبسه لمدة عامين، وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد إلقاء القبض عليه في محافظة القاهرة زترحيله إلى محافظة الإسكندرية.

وكانت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزي، قضت بتأييد الحكم المعارض عليه من "ا.ع.م"، وشهرته "كروان مشاكل" بالحبس لمدة عامين، وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بنشر مقطع فيديو خادش للحياء والقيم.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية في الإسكندرية، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنح الاقتصادية لمحاكمته، لاتهامه بنشر مقطع فيديو من خلال حساب منشأ علي مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك من شأنه خدش الحياء العام.

وجاء في القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح اقتصادية الإسكندرية، إلى قيام المتهم في غضون شهر مايو 2026 نشر مقطع فيديو مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي على عبارات خادشة للحياء.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد القبض علي المتهم طبقا لمواد الاتهام بالمادتين 166 مكرر و178 من قانون العقوبات والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تنقية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.

وبعرض المتهم على جهات التحقيق، تم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، إلى أن جرت محاكمته، بعضوية المستشارين: ياسمين العناني، وخالد أصلان، ومحمد عصام فؤاد، وسكرتارية المحكمة، ممحمد شعبان وعبدالله سعيد.