البحرين: أي اتفاق نهائي للسلام يجب أن يتضمن التزاما إيرانيا بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتضمن إطارًا للتفاوض ووقفًا لإطلاق النار، باعتبارها خطوةً مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة، وصولًا إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، ويُعزّز السلم والأمن الدوليين.



وشددت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، على موقف مملكة البحرين الراسخ بأن يتضمن أي اتفاق نهائي للسلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التزامًا إيرانيًا بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وحماية حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.



وأكدت تقدير مملكة البحرين للجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الأمن والسلام الإقليمي بالتنسيق والتشاور مع قادة دول المنطقة، وتثمينها للوساطة الدبلوماسية البنّاءة التي اضطلعت بها جمهورية باكستان الإسلامية في تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحوار والمساعي السلمية.



وجدّدت التزام مملكة البحرين الثابت بدعم كل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في المنطقة، وحرصها من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورئاستها الدورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواصلة العمل مع شركائها والمجتمع الدولي لترسيخ مبادئ القانون الدولي، ونشر ثقافة السلام والحوار والتعايش، بما يُسهم في ترسيخ الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.