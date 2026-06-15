 الخارجية الإيرانية: اتفاق إنهاء الحرب نتاج للصمود الأسطوري أمام لاعبین أشرار

أکد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعیل بقائي، أن التفاهم الذي تم التوصل إلیه بین طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، هو "نتاج للمقاومة الأسطورية التي أبداها الإيرانيون أمام فاعلین شریرین".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، عن بقائي قوله الیوم الإثنین، في مؤتمره الصحفي، وفي معرض إشارة إلى الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة، إن "هذا تطور بالغ الأهمية، وهو نتاج صمود الشعب الإيراني الأسطوري في وجه إعتداءات جهتين شريرتين تمتلكان كافة الوسائل المادية".

وردا علی سؤال "إسنا"، قال إنه "من المقرر أن تجری زیارة إلی إحدی دول المنطقة قبل اجتماع جنيف یوم الجمعة وسنعلن عنها لاحقا".

وفي معرض حديثه عن کیفیة صنع القرار في إيران بشأن التطورات الإقليمية، أوضح قائلا: "يتخذ القرار بشأن کل تطور بناء على تقييم دقيق وشامل لمصالح إيران.. باعتقادي سيتضح لاحقا أن العمل الإرهابي الذي شنّه الكيان الصهيوني ضد لبنان بعد ظهر يوم الأحد، شكل فرصة لضمان الحد الأقصی من المصالح الوطنية لإيران وجبهة المقاومة ولبنان".

وصرح بأنه "سیتم الإعلان عن تفاصیل التفاهم وکیفیة إبرامه خلال الیوم أو غدا".