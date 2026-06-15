مصرع تاجري مخدرات وضبط آخرين بحوزتهم مواد مخدرة بـ134 مليون جنيه عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة

لقي تاجرا مخدرات مصرعهما وضبط آخرين بحوزتهم مراد تقدر بـ134 مليون جنيه عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط والمنيا.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية جلب بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة محكوم عليهما بالسجن فى جنايات "قتل ، مخدرات ، سلاح نارى ، سرقة") بنطاق محافظتى "أسيوط والمنيا"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر. وضبط بحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة - عدد من الأقراص المخدرة – 10 قطع سلاح نارى متنوعة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (134) مليون جنيه.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.