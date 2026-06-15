ترامب بشأن إيران: بدأت السفن بالتحرك والعديد منها محملة بالنفط خارج مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السفن بدأت بالتحرك، والعديد منها محملة بالنفط خارج مضيق هرمز.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الاثنين: «السفن تسلك الطريق الجنوبي وهو آمن ومحمي ونظيف تماما وهناك مسارات أخرى للملاحة».

واستقبلت أسواق النفط بحماس الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، والذي من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط والغاز، إلا أن المحللين يحذرون من أن العودة إلى الوضع الطبيعي قد تستغرق شهورًا.

وسيساهم الاتفاق في تخفيف المخاطر التي تهدد الإمدادات والضغط التصاعدي المستمر على الأسعار، لكن استعادة ثقة مالكي السفن وشركات التأمين ومصافي التكرير ستستغرق وقتًا أطول.

وأشار المحللون إلى أن العديد من المشترين قد تكيفوا بالفعل مع هذا الاضطراب من خلال تأمين مصادر وخطوط نقل بديلة، مما يعني أنه لن يكون هناك عودة مباشرة إلى مستويات التجارة قبل الحرب، وفقًا لما نقلته «بلومبرج».