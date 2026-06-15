إيطاليا تبدي استعدادها للمشاركة بـ«وجود بحري دولي» في مضيق هرمز

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الاثنين، استعداد بلادها للمساهمة بتعزيز "وجود بحري دولي" لمواكبة إعادة فتح مضيق هرمز، شريطة الحصول على موافقة البرلمان.

وقالت ميلوني، في بيان إن إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ترحب بقوة بالتفاهم بين واشنطن وطهران، معربة عن شكرها للوسطاء الذين أسهموا في التوصل إليه، ولا سيما قطر وباكستان.

وأكدت أن بلادها ستواصل دعم المسار الدبلوماسي الرامي إلى التوصل لاتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت طهران أوضحت أن توقيع الاتفاق سيتم الجمعة المقبل في سويسرا، وأنها ستبدأ مع واشنطن التفاوض على قضايا العقوبات المفروضة عليها وبرنامجها النووي وآلية التنمية الاقتصادية خلال فترة الستين يوما التي تلي التوقيع.

وأضافت ميلوني قائلةً: "إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا، كما يجب ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز".

ومساء الأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف توصل الولايات المتحدة وإيران عقب مفاوضات مكثفة إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران "اكتمل"، معلنا أن مضيق هرمز مفتوح وأنه أمر برفع الحصار البحري عن إيران.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل.