ماكرون: سنبذل كل ما بوسعنا لمنع فرض رسوم إيرانية في مضيق هرمز

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يترأس قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا، في مقابلة تلفزيونية أُجريت معه، الاثنين، ببذل كل ما يمكن لمنع فرض رسوم إيرانية على العبور في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك غداة الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطهران.

وينص الاتفاق على إعادة فتح المضيق، لكن الترتيبات المنصوص عليها لم تُعلن بعد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ماكرون، في حديث لمحطة "تي إف 1" التلفزيونية: "ندافع عن القانون الدولي، وسنبذل كل ما بوسعنا حتى لا تكون هناك رسوم" في هذا الممر الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس الكميات المنتجة في العالم من النفط والغاز. وشدد على أن فرض رسوم عبور سيكون مخالفًا للقانون الدولي، وسيترتب عليه "رفع الأسعار على كوكب الأرض بأسره".

وأضاف: "سنناقش هذا الموضوع أيضًا هنا.. إنهم (الإيرانيون) يلعبون اليوم على الكلمات. يقولون إنها مقابل خدمات.. سنرى ذلك".

ورأى أن الأولوية تتمثل في إعادة فتح المضيق، وإخراج مئات السفن وسفن الحاويات وناقلات النفط وأطقمها.

وأشار ماكرون إلى إمكانية نشر حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في مضيق هرمز "في غضون يومين أو ثلاثة أيام بعد تثبيت" الاتفاق، للمساعدة، في إطار مهمة دولية، على إعادة فتح الممر، معتبرًا أن الأولوية هي التوصل إلى "اتفاق متين وجدي يتم إتمامه" بين واشنطن وطهران.

لكنه شدد أيضًا على ضرورة التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني لضمان "تعطيل" مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما يتعلق بنحو 450 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى التخصيب اللازم لصنع قنبلة نووية والبالغ 90%، شدد ماكرون على وجوب "إما إخراجه، وإما تذويبه"، في وقت تتردد فيه معلومات عن احتمال تخفيف هذا المخزون بالكامل داخل إيران.

وأضاف: "ثم ينبغي التثبت من وجود رقابة من هذه الوكالة حتى لا يتمكن الإيرانيون، خلال الأشهر والسنوات المقبلة، من إعادة تنظيم أنفسهم لإنتاج اليورانيوم المخصب مجددًا واستخدامه لصنع أسلحة".

وسيكون الملف الإيراني أحد أبرز محاور النقاش خلال قمة مجموعة السبع التي تبدأ الاثنين، وسيُطرح خصوصًا خلال غداء عمل يجمع، الثلاثاء، الدول الأعضاء، وهي ألمانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة، بحضور مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر.