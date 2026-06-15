هيئة بحرية بريطانية: إطلاق نار على ناقلة نفط جنوب شرقي عدن باليمن

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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتلقي تقرير عن واقعة على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن باليمن.

وذكرت الهيئة البريطانية، في بيان، أن ناقلة نفط أبلغت عن اقتراب زورق صغير منها وإطلاقه النار عليها، بحسب وكالة رويترز

ولفتت الهيئة، إلى أن السلطات تحقق في الواقعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة شحن لاستهداف بالقرب من سواحل اليمن.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة: "تلقى مركز تنسيق عمليات التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية بلاغاً عن حادث وقع على بعد 14 ميلاً بحرياً جنوب سواحل اليمن".

كما أوضح البيان أنه وفقاً للمعلومات المتاحة، اقترب قارب صغير من سفينة الحاويات، وقام الأشخاص الموجودون على متنه بإطلاق النار على السفينة وحاولوا الصعود على متنها.