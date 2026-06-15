أجرى منتخب نيوزيلندا تعديلًا اضطراريًا على قائمته المشاركة في كأس العالم 2026، مستفيدًا من لائحة استبدال اللاعبين قبل انطلاق المنافسات بسبب الإصابة.

وقرر الجهاز الفني استبعاد المهاجم مات جاربيت بعد تعرضه لإصابة حالت دون استمراره مع الفريق، ليتم استدعاء لوجان روجيرسون، مهاجم أوكلاند سيتي، كبديل في القائمة.

ويستعد المنتخب النيوزيلندي لافتتاح مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الإيراني في الرابعة صباح الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتنص لوائح البطولة على أحقية كل منتخب في استبدال لاعب واحد من قائمته النهائية بسبب الإصابة، وذلك قبل 24 ساعة من خوض المباراة الافتتاحية.

ويقع منتخب نيوزيلندا في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا وإيران، في نسخة 2026 من كأس العالم.

وتُعد هذه المشاركة الثالثة لنيوزيلندا في تاريخ المونديال، بعدما ظهرت سابقًا في نسختي 1982 بإسبانيا و2010 في جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، في مباراة تقام في الرابعة صباح 22 يونيو المقبل.