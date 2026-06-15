مهاجم السعودية: سنظهر هويتنا الحقيقية أمام أوروجواي في افتتاح المونديال

أكد فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي، جاهزية "الأخضر" لخوض مواجهة أوروجواي في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن المنتخب سيظهر بصورة مختلفة تعكس هويته الحقيقية داخل الملعب.

وقال البريكان: "استعداداتنا تسير بأفضل صورة، وبإذن الله سنظهر هويتنا الحقيقية في مباراة أوروجواي".

وأوضح مهاجم المنتخب السعودي أن عنصر الخبرة سيكون مهمًا في مثل هذه المواجهات الكبرى، مضيفًا: "لدينا لاعبون يملكون خبرات كبيرة وسبق لهم خوض منافسات كأس العالم، ونأمل أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي خلال المباراة المقبلة".

وتطرق البريكان إلى الفترة التي قضاها الجهاز الفني مع اللاعبين، مؤكدًا أن الوقت كان محدودًا، لكنه ساهم في تحقيق استفادة فنية جيدة، حيث قال: "المدرب تولى المهمة منذ فترة قصيرة ويسعى إلى تطبيق أسلوبه بأفضل صورة ممكنة، والمباريات التي خضناها مؤخرًا أفادتنا كثيرًا".

وعن الجاهزية البدنية وتأثير الظروف المناخية، أشار إلى أن جميع المنتخبات وصلت إلى مرحلة جيدة من الاستعداد، موضحًا: "نحن في نهاية الموسم، وقد تتسبب الأجواء في بعض الإرهاق، لكننا جاهزون بدنيًا للمنافسة".

وشدد البريكان على قوة العلاقة بين لاعبي المنتخب وتركيزهم الكامل داخل المستطيل الأخضر، قائلًا: "الانسجام بين اللاعبين موجود دائمًا، وتركيزنا ينصب على أداء دورنا وتنفيذ المطلوب منا داخل الملعب".

واعتبر مهاجم الأخضر أن الانتصار التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر 2022 يمثل دافعًا إضافيًا للاعبين قبل انطلاق النسخة الحالية، مؤكدًا: "مباراة الأرجنتين تعد حافزًا كبيرًا لنا".

ووجه البريكان رسالة إلى الجماهير السعودية، قال فيها: "نشكر جماهيرنا على دعمها المستمر، وبإذن الله لن نخذلهم في مباراة أوروجواي".

واختتم حديثه بالإشارة إلى التطور الذي شهده المنتخب على المستوى الهجومي، موضحًا: "هناك تحسن في الجانب الهجومي، ونتطلع إلى الظهور بصورة أفضل خلال المباريات المقبلة".

ويخوض المنتخب السعودي منافسات دور المجموعات ضمن مجموعة تضم أوروجواي وإسبانيا وكاب فيردي.