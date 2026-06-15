رويترز عن مسئول أمريكي: ترامب وفانس وقاليباف وقعوا على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

قال مسئول أمريكي كبير، إن تفاصيل الاتفاق مع إيران ستنشر خلال يوم أو يومين.

وأضاف المسئول بحسب وكالة رويترز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشارإلى أنه سيتم إطلاق مناقشات فنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن رفع تجميد الأموال وتخفيف العقوبات مرتبط بالأداء.

وتابع المسئول الأمريكي: «نعتزم الحفاظ على الوضع الحالي للقوات العسكرية الأمريكية خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران».

ولفت إلى أن الاتفاق ينص على النظر في خفض القوات العسكرية عند التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين ‌إن العديد من السفن ‌المحملة ‌بالنفط بدأت في الخروج من مضيق هرمز.

وكتب ‌ترامب ‌في ⁠منشور على منصة تروث سوشيال: «بدأت ⁠السفن، ‌وكثير منها محمل ⁠بالنفط، في التحرك ⁠للخروج من مضيق ⁠هرمز. تسلك السفن ممرا جنوبيا يتمتع بأمان وحماية عالية. كما توجد مسارات أخرى أيضا».

وسبق أن أعلن ترامب أن مضيق هرمز سيعاد فتحه أمام الملاحة البحرية مع توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة، مؤكدا أن الخطوة ستسمح باستئناف تدفق النفط إلى الأسواق العالمية بعد إزالة الألغام.