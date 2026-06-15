نائب الرئيس الأمريكي: واشنطن مستعدة لإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي بشرط

صرّح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الاثنين، بأن الاتفاق النووي مع إيران سيجعل الشرق الأوسط أكثر أمانا، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي شريطة التزامها ببنود مذكرة التفاهم.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن فانس قوله: "أعتقد أن الناس عندما يرون الاتفاق الذي نعتزم إصداره هذا الأسبوع، سيدركون أنه سيجعل المنطقة بأكملها أكثر أمانًا".

وتابع: "إذا كنتم مستعدين للوفاء بالتزاماتكم، وإذا كنتم مستعدين للسماح بإجراء عمليات تفتيش حقيقية لبرنامجكم النووي، فسوف نسهل عودتكم إلى الاقتصاد العالمي".

وأكمل فانس: "نجري بالتأكيد مباحثات مع الإيرانيين حول كيفية تدمير هذا المخزون، ونتحدث عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في تدمير هذا اليورانيوم المخصب، سواء أكان دورنا دور المراقب في هذه العملية أم دورا أكثر فاعلية".

وتابع فانس: "عندما يتحدث الناس عن رفع التجميد عن أصول بمليارات الدولارات، فهذا غير صحيح. الحقيقة هي أن إيران ستنعم بمستقبل أكثر ازدهارا إذا أوفت بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق".

وأوضح فانس، ردا على سؤال عما إذا كان حديث إيران عن إمكانية وصولها إلى صندوق التعافي البالغ 300 مليار دولار صحيحة: "يمكن توفير هذا النوع من الفرص لهم من خلال صندوق تموله دول التحالف الخليجي، شريطة أن يفي كلٌّ منهم بالتزاماته".

وأكمل: "لن نمنحهم أموالا أمريكية، لن يذهب دولار واحد من الأموال الأمريكية إلى إيران. لكن ما نقوله هو أننا مستعدون لتقديم تخفيف كبير للعقوبات إذا قدم الإيرانيون التزامات طويلة الأمد".