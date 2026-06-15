 الجيش الأمريكي: حصار موانئ إيران لا يزال ساريا في انتظار استكمال الاتفاق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأمريكي: حصار موانئ إيران لا يزال ساريا في انتظار استكمال الاتفاق

وكالات
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2026 - 5:38 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2026 - 5:38 م

قال الجيش الأمريكي، إن حصار الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا في انتظار استكمال الاتفاق مع إيران المقرر في 19 يونيو الجاري.

وأضاف الجيش في مذكرة، أوردتها وكالة رويترز، أنه ينبغي للسفن المتضررة من الحصار عدم السعي للعبور لحين إعطاء "توجيهات صريحة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين ‌إن العديد من السفن ‌المحملة ‌بالنفط بدأت في الخروج من مضيق هرمز.

وكتب ‌ترامب ‌في ⁠منشور على منصة تروث سوشيال: «بدأت ⁠السفن، ‌وكثير منها محمل ⁠بالنفط، في التحرك ⁠للخروج من مضيق ⁠هرمز. تسلك السفن ممرا جنوبيا يتمتع بأمان وحماية عالية. كما توجد مسارات أخرى أيضا».

وسبق أن أعلن ترامب أن مضيق هرمز سيعاد فتحه أمام الملاحة البحرية مع توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة، مؤكدا أن الخطوة ستسمح باستئناف تدفق النفط إلى الأسواق العالمية بعد إزالة الألغام.

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