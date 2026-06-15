رئيس وزراء الهند يوقع مع نظيره السلوفاكي اتفاقيات اقتصادية قبل قمة مجموعة السبع

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وقع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند عدة اتفاقيات اقتصادية مع نظيره السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الاثنين، خلال زيارة مودي للعاصمة السلوفاكية براتيسلافا في طريقه إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

وقال مودي وفيكو في مؤتمر صحفي مشترك إنهما وقعا اتفاقيات في مجالات الصناعات العسكرية والرقمنة والطاقة النووية والفضاء.

يذكر أن سلوفاكيا تقدم نفسها للهند باعتبارها بوابة محتملة لأوروبا. وينظر السلوفاكيون إلى زيارة مودي لبلادهم باعتبارها بادرة اعتراف مهمة ببلادهم.

ومنذ عودته للحكم عام 2023، قام فيكو بسلسلة زيارات خارجية في آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث يؤكد باستمرار رغبته في تبني سياسة خارجية "في كل الاتجاهات الأربعة".

وأشار مكتب مودي في بيان سابق إلى أن سلوفاكيا تعتبر بابا للاتحاد الأوروبي حيث "تعتبر سلوفاكيا عضوا مهما وقيما فيه".