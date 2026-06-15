محمد صادق إسماعيل: مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع فرصة مهمة لطرح رؤيتها تجاه القضايا العالمية

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع تمثل أهمية كبيرة نظراً لثقل المجموعة العالمي، باعتبارها تضم أكبر الاقتصادات الدولية وتناقش قضايا إقليمية ودولية ملحة.

وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن دعوة مصر، إلى جانب دول أخرى غير أعضاء، تعكس رغبة في فتح حوار موسع والاستماع إلى رؤى مختلف الأطراف بشأن مستقبل العالم والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة لطرح الرؤى المصرية تجاه قضايا الشرق الأوسط والتحديات الدولية الراهنة، لاسيما بعد التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي تمت بمشاركة باكستان وبرعاية رباعية تضم مصر.

وأوضح إسماعيل أن مصر تحمل عدة رسائل خلال القمة، أبرزها التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية عادلة للقضية الفلسطينية، واستمرار الدفع نحو تنفيذ التفاهمات الخاصة بتحقيق السلام، كما تشمل الرسائل المصرية دعم المسارات السلمية في لبنان والسودان، وتشجيع التنمية المستدامة في المنطقة العربية، إضافة إلى تأييد استمرار التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى اتفاق نهائي يعزز الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن مصر ستطرح أيضاً رؤيتها بشأن التنمية المستدامة في أفريقيا وفق أجندة أفريقيا 2063، إلى جانب قضايا تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها وفق اتفاق باريس للمناخ.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه اليوم، إلى فرنسا، للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، المنعقدة بمدينة إيفيان، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة، إلى جانب عدد من الدول المدعوة، ومن بينها مصر التي تشارك بصفة دولة شريكة.