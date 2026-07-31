 الرئيس الإماراتي يبحث مع نظيره السوري علاقات التعاون والتطورات الإقليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإماراتي يبحث مع نظيره السوري علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

أبوظبي (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2026 - 12:31 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2026 - 12:31 م

بحث الرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره السوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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