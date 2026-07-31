إسرائيل تنفذ تفجيرات ضخمة في محيط قلعة الشقيف بجنوب لبنان

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نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل الخميس إلى الجمعة تفجيرات "ضخمة" في محيط منطقة قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني، في حين أعلنت إسرائيل تدمير أنفاق لحزب الله.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن قوات الاحتلال نفّذت "تفجيرات ضخمة جدا منتصف الليل" خصوصا في "منطقة قلعة الشقيف" التاريخية التي أدرجتها منظمة اليونسكو بصفة عاجلة ضمن قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر وتقع في المنطقة التي لا تزال قوات الاحتلال تنتشر فيها في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة اللبنانية إن التفجيرات تردّد "صداها بشكل هائل وغير مسبوق" على نطاق واسع في جنوب لبنان وأدّت إلى تحطم زجاج عدد من نوافذ المنازل في بلدات قريبة.

وسمع مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في بلدة قريبة تفجيرات ضخمة خلال الليل وشاهد غبارا أبيض يغطي مساحة واسعة من الأحراج في المنطقة.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي دمّر ما وصفاه بـ"الأنفاق الإرهابية في منطقة الشقيف" باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات.

وزعما أن هذه التفجيرات جاءت عقب "الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله اللبناني" الأربعاء الماضي.

واتهم جيش الاحتلال، يوم الأربعاء، حزب الله بخرق اتفاق وقف النار باستهداف آلية عسكرية تابعة لقواته بطائرة بدون طيار "درون" في جنوب لبنان، فيما لم يعلن الحزب مسئوليته عن أي هجمات منذ 20 يونيو الماضي

وأعلن جيش الاحتلال من جهته في بيان أنه دمر "عددا من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات الشقيف".

وقال إن شبكة الأنفاق هذه استخدمت "كمجمع قيادة مركزي، أدير منه القتال"، تتبع لوحدة "بدر" في حزب الله.