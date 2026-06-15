تعاون ألماني كوري جنوبي في مجال التصدي للقنابل الانزلاقية

تعتزم شركة راينميتال، أكبر شركة ألمانية لصناعة الأسلحة، التعاون مستقبلاً بشكل وثيق مع شركة دفاعية كورية جنوبية للتصدي للقنابل الانزلاقية وغيرها من المقذوفات الجوية المعادية.

وعلى هامش معرض "يوروساتوري" الدفاعي في العاصمة الفرنسية باريس، أعلنت راينميتال أنها تعتزم تأسيس شركة مشتركة مع شركة "إل آي جي ديفنس آند إيروسبيس" للدفاع والفضاء التي يقع مقرها بمدينة يونجين الكورية الجنوبية، مع احتفاظها بحصة الأغلبية فيها.

ومن المقرر أن تقوم الشركة المشتركة بإنتاج صواريخ موجهة يمكن استخدامها لتدمير القنابل الانزلاقية بتكلفة منخفضة نسبياً. فتكلفة الصاروخ الواحد من هذا النوع عبارة عن مبلغ يتكون من خمسة أرقام كبيرة (أي بقيمة تقترب من مئة ألف يورو)، وهي أقل بكثير من تكلفة الصواريخ الاعتراضية الكبيرة التي قد يتجاوز سعر الواحد منها مليون يورو، والتي تُستخدم حالياً، في كثير من الأحيان اضطراراً، لاعتراض هذه القنابل.

وأظهرت القنابل الانزلاقية مدى تأثيرها التدميري في الحرب الأوكرانية. إذ تنقلها الطائرات الروسية إلى مناطق قريبة من الجبهة أو الحدود، ثم تطلقها لتكمل مسارها بالانزلاق في الجو نحو أهدافها. ونظرا لعدم وجود بصمة حرارية لها، فإنه يصعب على أنظمة الدفاع الجوي رصدها، كما أن المدافع المضادة للطائرات ليست مناسبة للتصدي لها. ومن هنا يهدف المشروع إلى تطوير وإنتاج صواريخ موجهة قادرة على الحد من هذا الخطر وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الكلفة والفعالية.

وفي عام 2025 حققت شركة "إل آي جي" للدفاع والفضاء التي يعمل لديها نحو 6000 شخص إيرادات سنوية بلغت ما يعادل 5ر2 مليار يورو، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بالعام السابق. أما راينميتال فقد سجلت في عام 2025 إيرادات بلغت نحو 10 مليارات يورو ويعمل لديها 34 ألف شخص.

ولا تقتصر أنشطة الشركة الكورية الجنوبية على إنتاج الصواريخ، بل تشمل أيضاً أنظمة السونار والطائرات البحرية المسيّرة، كما أن دفاتر طلبياتها ممتلئة، ومن بين عملائها دولة الإمارات.

أما راينميتال فتركز بشكل رئيسي على إنتاج الذخائر والدبابات والمدفعية ومدافع الدفاع الجوي، إلى جانب تنامي أهمية أنشطتها في مجالي الطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية.

وتسعى الشركتان من خلال المشروع المشترك إلى توحيد جهودهما لتلبية "الطلب المرتفع على أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات والصواريخ والذخائر". وقال أوليفر دور، أحد مديري راينميتال، إن الشركتين تمتلكان "محفظة متكاملة من حلول الدفاع الجوي الأرضية التي يكمل بعضها بعضاً بصورة ممتازة".

من جانبه، قال رئيس شركة "إل آي جي" للدفاع والفضاء، إيكهيون شين، إن الشركتين ستجمعان نقاط قوتهما للعمل معاً في أوروبا في مجالات البحث والتطوير والتسويق والمبيعات والإنتاج، مضيفا أن "أوروبا تدخل حقبة جديدة من تحديث الدفاع".