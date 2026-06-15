التموين: تطوير منظومة الدعم يخضع لدراسات فنية دقيقة لضمان العدالة الاجتماعية وكفاءة التوجيه

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع وفد شركة «برايم لاستشارات الأعمال»، لبحث عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتطوير منظومة الدعم، في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وخلال الاجتماع، استعرض وفد الشركة نماذج وآليات مختلفة لتطبيق الدعم النقدي، إلى جانب عرض تجارب دولية في هذا المجال، وأفضل الممارسات المتعلقة بعمليات الاستهداف والحوكمة والمتابعة وقياس الأثر، بما يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتقييم البدائل المطروحة لتطوير المنظومة.

وأكد وزير التموين أن ملف الدعم يمثل أحد الملفات الاستراتيجية التي تمس حياة ملايين المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس مختلف البدائل والسيناريوهات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة منظومة الدعم ويضمن وصوله إلى الفئات المستحقة.

وأوضح فاروق أن ما يتم طرحه من مقترحات ورؤى يأتي في إطار الدراسات الفنية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزير على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة وتحليل البيانات في دعم عمليات التخطيط وصنع القرار، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، مؤكدًا أن أي خطوات مستقبلية ستستند إلى أسس علمية وبيانات دقيقة تضمن تحقيق أفضل النتائج.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون وتبادل الدراسات والرؤى الفنية المتعلقة بتطوير منظومة الدعم، بما يحقق التوازن بين كفاءة توجيه الموارد العامة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، والاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة في هذا المجال.