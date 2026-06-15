الكويت: استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب (تي4) في مطار الكويت الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الاثنين، عن الهيئة قولها إن هذا القرار يأتي استشعارا من المسئولية الوطنية والحرص على خدمة المسافرين ودعم استمرارية أعمال شركات الطيران والحفاظ على انتظام حركة الطيران المدني.

وأضافت أنه سيتم التنسيق مع شركات الطيران الراغبة بالتشغيل لتحديد مواعيد الرحلات.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من تلبية رغبة وحاجة المسافرين وتوفير خيارات أكبر لكل المواطنين والمقيمين الراغبين بالسفر من وإلى دولة الكويت، مشيرة إلى ضرورة قيام المسافرين بمتابعة تحديثات رحلاتهم والتواصل مع شركات الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطار.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن وكفاءة التشغيل سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وكل المقيمين على أرضها من كل مكروه.