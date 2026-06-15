يبدو أن النادي الأهلي سوف يمتلك مدربًا قويًا خلفا للدنماركي ييس توروب، الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، عن تعيين المغربي الحسين عموتة، مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

وقبل محطة الأهلي، يعد عموتة واحدًا من أبرز المدربين المغاربة في السنوات الأخيرة، بعدما نجح في بناء مسيرة تدريبية مليئة بالإنجازات والألقاب على المستويين المحلي والقاري.

فمنذ بدايات عموتة الأولى في عالم التدريب، أثبت أنه يملك شخصية قيادية وفكرًا تكتيكيًا قادرًا على صناعة الفارق مع أي فريق يتولى قيادته.

البداية من زيموا واتحاد الخميسات

بدأ عموتة مسيرته الإدارية والتدريبية عام 2003 داخل نادي زيموا الرياضي، قبل أن يعود عام 2007 إلى ناديه الأم اتحاد الخميسات، وهناك حقق أول ألقابه الكبرى بقيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري المغربي، ليعلن نفسه مدربًا واعدًا على الساحة المحلية.

تجربة السد.. انطلاقة عربية قوية

بعد محطات مع فص الرباط، انتقل عموتة إلى نادي السد القطري حيث تولى منصب المدير الفني ثم المدرب الأول عام 2012 خلفًا للأوروجوياني خورخي فوساتي.

ورغم خسارته نهائي كأس الشيخ جاسم في بداية مشواره، فإن عموتة صنع فريقًا قويًا حقق انطلاقة تاريخية بالفوز في أول تسع مباريات بالدوري القطري، وهو رقم قياسي آنذاك.

وفي موسم 2012-2013 تُوّج السد بلقب الدوري القطري، لينهي سنوات من الغياب عن منصات التتويج منذ آخر لقب للفريق عام 2007، ويضيف عموتة لقبًا جديدًا إلى سجله التدريبي.

العودة إلى الوداد.. المجد القاري والمحلي

في يناير 2017، عاد عموتة إلى المغرب لتولي تدريب الوداد، وتمكن خلال فترة قصيرة من إعادة الفريق إلى الواجهة، قبل أن يعود مجددًا لتدريبه عام 2022 خلفًا لوليد الركراكي.

وخلال مسيرته مع الوداد، حقق عموتة عدة ألقاب مهمة أبرزها الدوري المغربي، إلى جانب قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أفريقيا، ليؤكد مكانته كأحد أنجح المدربين في تاريخ النادي.

القوات الجوية الملكية والأردن.. نجاحات متواصلة

في عام 2023، تولى عموتة منصب المشرف العام على نادي القوات الجوية الملكية المغربية، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري المغربي رغم القيود القانونية التي منعته من تدريب فريقين في الموسم نفسه.

وفي يونيو من العام ذاته، بدأ تجربة جديدة مع المنتخب الأردني، وهناك صنع إنجازًا تاريخيًا بقيادة "النشامى" إلى نهائي كأس آسيا 2023 للمرة الأولى في تاريخ الأردن، بعد إقصاء منتخبات قوية مثل العراق وكوريا الجنوبية.

ورغم خسارة النهائي أمام قطر، فإن عموتة نال إشادة واسعة بسبب الأداء المميز والانضباط التكتيكي الذي ظهر به المنتخب الأردني.

محطة الجزيرة الإماراتي

في يوليو 2024، انتقل عموتة لتدريب الجزيرة الإماراتي بعقد يمتد حتى 2026، لكنه رحل عن منصبه في أغسطس 2025 بعد نتائج غير مرضية، لتنتهي محطة جديدة في مسيرته الحافلة.

حصيلة الألقاب والإنجازات

أبرز ألقاب الحسين عموتة

الدوري المغربي مع اتحاد الخميسات.

الدوري القطري مع السد.

الدوري المغربي مع الوداد الرياضي.

دوري أبطال أفريقيا مع الوداد الرياضي.

الدوري المغربي مع القوات الجوية الملكية المغربية.

أبرز الإنجازات

الوصول إلى نهائي كأس آسيا 2023 مع منتخب الأردن.

تحقيق رقم قياسي في بداية الدوري القطري مع السد بالفوز في أول 9 مباريات.

وبهذه المسيرة، يثبت الحسين عموتة أنه مدرب يجمع بين الطموح والقدرة على تحقيق النجاحات، سواء مع الأندية أو المنتخبات، ليبقى اسمه حاضرًا بقوة بين كبار المدربين العرب والأفارقة.