وزير التخطيط الباكستاني: نثمن دعم مصر لعملية السلام بين واشنطن وطهران

قال وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني أحسن إقبال، إن جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين أسهمت بشكل كبير في دعم مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، وتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول الصديقة لعبت دورًا مهمًا في تهيئة الأجواء للحوار.

وأوضح إقبال، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن دولًا من بينها مصر وقطر والسعودية وتركيا والصين قدمت دعمًا سياسيًا ودبلوماسيًا ساعد على تسهيل الاتصالات بين الأطراف المعنية، مؤكدًا أن جميع دول المنطقة كانت معنية بإنهاء التوترات وتجنب اتساع نطاق الصراع.

وأضاف أن باكستان تثمّن الدعم الذي قدمته الحكومة المصرية والدول الشقيقة والصديقة لجهود السلام، مشيرًا إلى أن التعاون الإقليمي والدولي كان عاملًا أساسيًا في تحقيق هذا التقدم، والوصول إلى نتائج تسهم في تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة.

ونوه أن المنطقة كانت تواجه مخاطر تصعيد واسع النطاق قد يخلّف تداعيات سياسية واقتصادية جسيمة تتجاوز حدود الدول المعنية، لافتًا إلى أن استمرار التوتر كان ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والسلع الأساسية.

وذكر أن الاتفاق يمثل انتصارًا للدبلوماسية والحوار، ويؤكد قدرة المفاوضات على معالجة الأزمات بعيدًا عن الصراعات العسكرية، معربًا عن أمله في أن يشكل هذا التفاهم بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون الإقليمي، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز فرص السلام والازدهار في المنطقة والعالم.