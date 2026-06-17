هآرتس: الاستعمار في شمال الضفة يتسارع ويغيّر الواقع على الأرض

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن مشاريع الاستعمار في شمال الضفة الغربية تُنفّذ بوتيرة متسارعة جدًا.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إن «هناك ثورة تجري في شمال الضفة الغربية، حيث يعمل المستعمرون على تحقيق أحلامهم في مستعمرات أُخليت قبل 20 عامًا».

وأشارت إلى خطة «فك الارتباط» التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون، صيف عام 2005، والتي شملت إخلاء مستعمرات ومعسكرات للجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستعمرات شمالي الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة، أن مشروع الاستعمار يجري بوتيرة متسارعة جدًا، ويتحول إلى واقع على الأرض عبر تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من أراضيهم، وسط دعم وتسهيل من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت «هآرتس» عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن كبار المسئولين يرون أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى إشعال الصراع في المنطقة.

وأضافت أن ممثلي المستعمرين داخل الحكومة يحققون مكاسب سياسية، بينما يسمح الجيش بهذه التحركات ويدعمها، مشيرة إلى أن هذه «الثورة» بدأت بالتسارع فور تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وأن أحداث السابع من أكتوبر 2023 زادت من وتيرتها.

وتنفذ حكومة نتنياهو سياسات توسع استعماري متسارعة تشمل الاستيلاء على الأراضي وفرض وقائع جديدة على الأرض، فيما يعتبر المجتمع الدولي المستعمرات في الأراضي المحتلة غير شرعية وتشكل عقبة أمام حل الدولتين.