أثارت الحلقة الأخيرة من مسلسل "ورد على فل وياسمين" حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما انقسمت آراء الجمهور بين الغضب من النهاية التي جاءت بعيدة عن توقعاتهم، وبين من رأوا أنها نهاية واقعية ومنطقية تتسق مع طبيعة الأحداث التي قدمها العمل منذ بدايته.

وعلى مدار 15 حلقة، تابع الجمهور قصة الحب التي جمعت بين الدكتور "طارق" والكوافيرة "إلهام"، في رحلة إنسانية مؤثرة اصطدمت بمرض "إلهام" الخطير، ومحاولات "طارق" المستميتة لإنقاذها، إلا أن الأحداث انتهت بوفاة "إلهام"، ثم ظهور "طارق" بعد سنوات وقد تزوج وأنجب، وهو ما شكل صدمة لقطاع من المشاهدين الذين كانوا ينتظرون نهاية سعيدة تنقذ البطلة وتجمع الحبيبين.

ردود أفعال متباينة حول نهاية مسلسل ورد على فل وياسمين

وعقب عرض الحلقة الأخيرة، انتشرت عشرات المنشورات الغاضبة التي انتقدت النهاية، ووصل الأمر إلى مطالبة البعض بتقديم جزء ثانٍ يكشف أن ما حدث كان مجرد حلم، وأن "طارق" تزوج "إلهام" بالفعل، كما تعرض الفنان أحمد عبدالوهاب، الذي جسد شخصية "طارق"، لانتقادات حادة من بعض المتابعين الذين اعتبروا أن الشخصية لم تكن وفية لذكرى حبيبته الراحلة.

في المقابل، دافع عدد كبير من المشاهدين عن النهاية، معتبرين أنها تعكس الواقع، وأن من حق البطل أن يستكمل حياته بعد وفاة من أحبها، خاصة أن الأحداث أوضحت مرور عدة سنوات قبل زواجه.

وكتبت إحدى المتابعات عبر "فيسبوك": "أنا بصراحة مش شايفة إن نهاية مسلسل (ورد على فل وياسمين) كانت وحشة، ولا شايفة إن طارق كان أناني، بالعكس شايفة إنه حب بصدق جدا، وكان عارف من البداية إن قدامها وقت قليل، ومع ذلك اختار يفضل جنبها ويحاول يفرحها بكل الطرق".

وأضافت: "إنه اتجوز وخلف بعد وفاتها بسنوات لا يعني إنه نسيها، لأن الحب الحقيقي مش معناه إن الإنسان يوقف حياته عند شخص رحل، لكن يحتفظ له بمكان جميل في قلبه ويكمل طريقه".

كما كتب متابع آخر: "شايف بوستات كتير بتتكلم عن نهاية المسلسل وعن إزاي البطل قدر يرتبط تاني، لكن الحزن ملوش معايير ثابتة، ومشاعر الناس ملهاش مسطرة تتقاس بيها، وكل إنسان له طريقته الخاصة في التعامل مع الفقد".

في المقابل، انتقد آخرون طريقة إنهاء الأحداث، حيث كتب أحد مستخدمي "فيسبوك": "حسيت إنهم قرروا ينهوا الحلقة وخلاص، حتى لو كان مشهد الوفاة هو النهاية كان أفضل، لأننا معرفناش مصير شخصيات وأحداث مهمة في العمل".

ومن بين التفسيرات التي لاقت تفاعلا، ما كتبه أحد المتابعين عن عنوان الحلقة الأخيرة "لافندر"، مشيرا إلى أن زهرة اللافندر ترتبط بالهدوء وتخفيف التوتر، وهو ما عكس طبيعة وجود "طارق" في الأيام الأخيرة من حياة "إلهام"، كما أن اللون البنفسجي للافندر يستخدم عالميا للتوعية بمختلف أنواع السرطان والتشجيع على الكشف المبكر.

ورغم اختلاف الآراء حول النهاية، اتفق معظم المتابعين على أن المسلسل نجح في إثارة المشاعر وفتح نقاش واسع حول معنى الحب والفقدان، وهو ما انعكس بوضوح في حجم التفاعل الكبير الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض الحلقة الأخيرة.

مسلسل "ورد على فل وياسمين" تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وبطولة كل من: صبا مبارك وأحمد عبدالوهاب ووليد فواز وفدوى عابد وميمي جمال وسلوى محمد علي، ومن إخراج محمود عبدالتواب.

وتدور أحداث المسلسل حول "إلهام"، كوافيرة مطلقة تعيش حياة فوضوية وظروفا صعبة، بينما ترعى ابنها ووالدتها، وتلتقي بـ"طارق"، وهو طبيب تحاليل ومنظم جدا في حياته، في مرحلة حرجة من حياته، وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالتحديات والمواقف الإنسانية عندما تتقاطع حياتهما.