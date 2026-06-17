افتُتح اليوم، مؤتمر "الكلمة بتفرق.. مناهضة وصم المرض النفسي والعنف ضد المرأة" بالمعهد الفرنسي في مصر، وخلال الكلمة الافتتاحية قال مينا النجار مؤسس ومدير مهرجان ميدفست مصر السينمائي، إن المهرجان ليس عملا مختصا بالسينما فقط أو صنع للسينما فقط، بل هو أيضًا فعالية صنعت للإنسانية؛ لفتح باب الحديث عن المسكوت عنه في قضايا الصحة النفسية، ومن هنا يصبح الفيلم وسيلة للفهم.

وأضاف النجار: "تواجدنا هنا لأن الكلمة بتفرق فعلًا.. تبني أو تهدّ، تداوي أو تجرح، والمؤتمر بالشراكة مع السيداج والمعهد الفرنسي ليس حدثا عابرا، لكنه بداية تعاون طويل؛ بهدف الخروج بلغة إعلامية أكثر إنسانية، وطريقة أكثر مسئولية في الحديث عن الصحة النفسية وعن الناجيات من العنف".

وشارك في افتتاح المؤتمر كل من: مينا النجار، مؤسس ومدير مهرجان ميدفست مصر السينمائي، وفريدريك لاجرانج، مدير مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (سيداج)، ولوكا روليه، نائب مستشار التعاون والعمل الثقافي بسفارة فرنسا ونائب مدير المعهد الفرنسي في مصر، والسفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسس مجلس أمن مؤسسة فاهم للدعم النفسي.

وينظم المؤتمر، مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والتوثيق (CEDEJ) والمعهد الفرنسي في مصر (IFE) بهدف تعزيز وعي الإعلاميين وحساسيتهم تجاه قضايا الصحة النفسية، وذلك بالتعاون مع مهرجان MedFest Egypt، استنادًا إلى عملهم الرائد الذي يربط بين القضايا الصحية الملحة والإعلام والسينما.