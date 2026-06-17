ترامب: إن لم يحسن الإيرانيون التصرف فسنعاود إسقاط القنابل على رؤوسهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق مع إيران «جيد لأسباب كثيرة»، يأتي على رأسها منع إيران من تطوير أو الحصول على سلاح نووي.

وأضاف خلال لقاء ثنائي مع الرئيس السيسي، على هامش فعاليات قمة مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق قوي، رغم عدم كشف بنوده كاملة حتى اللحظة.

وأشار إلى أن الاتفاق سيسهم في فتح مضيق هرمز بشكل كامل في غضون يومين، قائلًا إن المضيق مفتوح بشكل جزئي الآن.

وذكر أن السوق يتأثر بإيجابية مع الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، موضحًا أن أسعار النفط انخفضت، وتقترب من مستوياتها قبل الأزمة، فيما تشهد البورصة تحسنًا ملحوظًا.

ونوه أن استمرار الحرب كان سيؤدي إلى «كساد عالمي»، فضلًا عن أن إطلاق الصواريخ سيؤدي إلى غلق مضيق هرمز الذي تمر عبره سفن تبلغ قيمتها المليارات.

وشدد مجددًا على أن مذكرة التفاهم لا تنص على دفع أي أموال لإيران، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن واشنطن لا يمكنها منع أي طرف من الاستثمار هناك.

وأوضح أن الاتفاق ليس نهائيًا وإنما مذكرة تفاهم، معقبًا: «إن لم يحسن الإيرانيون التصرف فسنعاود إسقاط القنابل على رؤوسهم، لأنهم أساؤوا التصرف على مدار 47 عامًا».