وزير التموين: الخبز مشمول في منظومة الدعم النقدي الجديدة

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه عمل منذ توليه الوزارة على تطوير منظومة الدعم، وتوفير منافذ الجمعيات الجديدة "كاري أون".

وأكد «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «ON E»، مساء اليوم الثلاثاء، جاهزيتهم للتحول إلى منظومة الدعم النقدي، مستشهدًا بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي حول ضرورة الثقة بما تم تحقيقه بالمنظومة، والذي يتجاوز الـ90%.

ونوّه إلى عدم تحديد آلية تطبيق منظومة الدعم النقدي، سواء كان مرحليًا أو محدد التاريخ، مضيفًا: «قرار التطبيق مرحلي أو قرار التطبيق بتاريخ محدد لسه منقدرش نقولها».

ورجّح أن تطبيق منظومة الدعم النقدي سيتوازى مع مسار الكارت الموحد بالمحافظات، موضحًا عملهم على تطبيقه بجميع المحافظات خلال 6 أشهر: «بشكل عام المسار بتاع الكارت الموحد وجمع واستقبال الاستمارات من المواطنين هو هيمشي تباعًا بعد محافظة بورسعيد إلى المحافظات الأخرى، ننتهي منها خلال 6 أشهر، ودا مسار نقدر نقول موازي لمسار الدعم النقدي».

ولفت إلى أن الخبز مشمول في منظومة الدعم النقدي: «إحنا بنتكلم في دعم نقدي سلعي كامل لكل ما تقدمه الدولة من أمن غذائي، وبيشمل الخبز».

وأشار إلى أن المنظومة السابقة لم تكن مُرضية للمواطنين، والمُقدرة بـ50 جنيهًا للفرد، موضحًا أن هذه القيمة مكّنتهم من صرف بضائع تُقدر بـ100 جنيه، قائلًا: «هنا مكنتش نتيجة مرضية لذلك الدعم، بشكله إن طبق ووافق عليه فخامة الرئيس، هيبقى اسمها شبه نقدي سلعي لكل السلع بما فيها الخبز».

وأضاف أن اجتماعه مع شعبة المخابز استهدف الاستعداد لتطبيق منظومة الدعم النقدي على الخبز، مضيفًا: «هذه المنظومة تعتمد بشكل كبير على المخابز».

وأردف أن هناك 30 ألف مخبز عامل بالمنظومة، باعتبارهم «ذراع الحكومة ووسائل الاتصال المباشر بالمواطن وتقديم الخدمة»، معلقًا: «دورهم مهم جدًا، معتمدين عليهم في تفهم المنظومة، والحقيقة لقينا تعاونًا وتفهمًا، وهي في الصالح».

وأردف أن منظومة الدعم النقدي تحقق مصالح المواطنين، سواء كانوا مستهلكين أو أصحاب المخابز والمطاحن والمستوردين وسلاسل الإمداد، معلقًا: «هما دول المواطن اللي هيستفيد من الشكل الجديد».