هالاند يقود هجوم النرويج أمام العراق في كأس العالم

أعلن ستالي سولباكن، المدير الفني الوطني لمنتخب النرويج، التشكيل الرسمي لمنتخب بلاده في مواجهة نظيره منتخب العراق، والتي تقام في الواحدة من صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب جيليت في أمريكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة التاسعة لبطولة كأس العالم.

ويدخل منتخب النرويج مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أورجان نيلاند.

خط الدفاع: جواليا رييرسون - كريستوفر أجر - تروبيورون هيجيم و ديفيد مولر وولف.

خط الوسط: ساند بيرج - مارتن أوديجارد و فريدريك أوريسنيز.

الهجوم: ألكسندر سورلوث - إيرلينج هالاند - أنطونيو نوسا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: سوندر لانجوس - ليو أوستيجارد - فريدريك أندريه بيوركان - يورجن ستراند لارسن - ساندر تانجفيك - أندرياس شييلديروب - كريستيان ثورستفيدت - مورتن ثورسبي -

إيجل سيلفيك - باتريك بيرج - أوسكار بوب - هنريك فالشنر - ماركوس بيدرسن - ينس بيتر هاوجي و ثيلو آسجارد.

وكانت المباراة الثانية في المجموعة التاسعة والتي جمعت بين فرنسا والسنغال مساء الثلاثاء، شهدت انتصارًا كبيرًا للمنتخب الفرنسي بنتيجة 3-1.