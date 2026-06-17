توج مايكل أوليسيه، نجم المنتخب الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب الديوك أمام نظيره السنغالي، في مستهل مشوار المنتخبين في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

استهل المنتخب الفرنسي، وصيف النسخة الماضية من كأس العالم، مشواره في البطولة بالفوز على حساب نظيره منتخب السنغال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء، على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وحصل أوليسي على الجائزة، بعدما صنع الهدف الأول في المباراة، رغم أرقام كيليان مبابي الذي سجل هدفين في المباراة، وقاد منتخب الديوك للفوز والثأر من الهزيمة أمام السنغال في افتتاح كأس العالم 2002.

وتخطي كيليان مبابي رقم الأسطورة ليونيل ميسي في قائمة الهدافين التاريخين لكأس العالم، بعدما وصل للهدف رقم 14، بفارق هدف عن ميسي صاحب الـ13 هدفًا، وبفارق هدفين فقط خلف الألماني ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي للبطولة.

كما انفرد نجم ريال مدريد بصدراة الهدافيين التاريخين للمنتخب الفرنسي، بعدما وصل للهدف رقم 58 في 97 مباراة، متخطيًا رقم أوليفيه جيرو صاحب الـ57 هدفًا.