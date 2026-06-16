إيران لـ إسرائيل: أوقفوا هجماتكم على جنوب لبنان أو انتظروا ردا قاسيا

توعدت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إسرائيل، اليوم الثلاثاء، برد قوي إذا لم توقف هجماتها على جنوب لبنان.

وقال مقر خاتم الأنبياء الإيراني في بيان: «إذا لم يوقف جيش الكيان الصهيوني اعتداءاته بجنوب لبنان فعليه أن ينتظر منا ردا قاسيا»، وفق قناة الجزيرة.

ويأتي تصريح القيادة العسكرية الذي ورد في بيان بعد أيام من إعلان طهران وواشنطن توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

واستشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون، الثلاثاء، إثر غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، في ظل استمرار عدوانها عليه رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في جميع المناطق بما فيها لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من وتيرة اعتداءاتها على الجنوب.

وأفادت باستهداف مركبة في بلدة ميفدون جنوبي لبنان من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية، ثم عمدت إلى قصف المكان عقب تجمّع الأشخاص لمحاولة إنقاذ المصابين قبل أن تستهدف مركبة ثانية في البلدة.

وأضافت وكالة الأنباء أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة ثالثة في بلدة شوكين ليرتفع مجموع الاعتداءات إلى 3 ما أسفر وفق حصيلة أولية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين.