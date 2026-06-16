ضبط سائق دراجة نارية لاصطدامه بفتاتين حال سيرهما بشارع في الجيزة

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سائق دراجة نارية لاصطدامه بفتاتين حال سيرهما بأحد الشوارع بالجيزة؛ ما أدى إلى إصابتهما.

وتداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن سير قائد دراجة نارية برعونة والاصطدام بفتاتين حال سيرهما بأحد الشوارع بالجيزة وإصابتهما.

وتبين من خلال فحص الفيديو، عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الفتاتين الظاهرتين بمقطع الفيديو، وهما طالبتان مقيمتان بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، ومصابتان بكدمات وكسور.

وبسؤالهما قررتا أنه بتاريخ 13 يونيو الجاري، حال سيرهما بأحد الشوارع بالقرب من محل سكنهما اصطدمت بهما دراجة نارية لاذ قائدها بالفرار؛ مما أدى إلى إصابتهما المشار إليها.

وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو دون لوحات معدنية، وقائدها لا يحمل رخصة قيادة، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة، ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، وعلل هروبه خشية مساءلته قانونيًا.

وجرى التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.