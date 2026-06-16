الحرة عن مصدر دبلوماسي عربي: مسار مصري-سعودي-باكستاني لإعادة ترتيب دور إيران في المنطقة

نقلت شبكة «الحرة» عن مصدر دبلوماسي عربي قوله إن مسارًا إقليميًا سينطلق يوم السبت، بالتوازي مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ويضم مصر والسعودية وباكستان، لبحث إعادة دمج إيران ومحددات دورها في الإقليم.

وبحسب المصدر الدبلوماسي، يهدف هذا المسار إلى إعادة احتواء إيران في أعقاب التطورات الأخيرة.

وفيما ترى قوى إقليمية أن لإيران دورًا في المنطقة، أشار المصدر إلى تراجع الدور الإيراني في كل من اليمن والعراق، وهو ما يضع الملف اللبناني في صدارة المباحثات الإقليمية.

وحذر المصدر من التفاؤل المبالغ فيه بنتائج هذا المسار، أو ربطه بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، في ظل تعقيدات الملفات المطروحة بين واشنطن وطهران.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أجرى، الاثنين، اتصالين هاتفيين مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والمصري بدر عبد العاطي، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأحد، التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب.

ودعت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إلى مواصلة الجهود المشتركة، فيما ذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيانها، أن الاتصال تناول سبل إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، «بما فيها الساحة اللبنانية».

وقال المصدر الدبلوماسي العربي إن مصر ستعيد طرح مبادرتها بشأن لبنان، التي كانت قد سبقت جولة المواجهة الأخيرة.

وكانت مصر بدأت، منذ نوفمبر الماضي، تحركًا دبلوماسيًا في لبنان شمل زيارة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، الذي أعلن حينها دعم مصر لقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، واستعداد الجيش اللبناني لتسلّم جميع النقاط في جنوب لبنان.

من جانبه، حرص وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الاثنين، على توجيه الشكر إلى مصر والسعودية، مؤكدًا أن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني «سيمهد الطريق لاستقرار المنطقة».