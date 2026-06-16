المعارضة بالكونغو الديمقراطية تدين مشروع قانون قد يسمح للرئيس تشيسيكيدي بولاية ثالثة

أدانت المعارضة في الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، اعتماد مشروع قانون قد يفتح الباب لولاية ثالثة للرئيس فيليكس تشيسيكيدي، منددة بما وصفته بأنه استيلاء على السلطة.

ومشروع القانون، الذي اعتمده مجلس الشيوخ أمس الاثنين، من شأنه أن يسمح بإجراء استفتاء على دستور جديد لن تحتسب بموجبه الولايات السابقة لتشيسيكيدي - مما يؤدي فعليا إلى أعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وجرى تمرير المشروع بالفعل في الجمعية الوطنية وينتظر الآن توقيع الرئيس.

ويتولى تشيسيكيدي، البالغ من العمر 62 عاما، منصبه منذ عام 2019، وصرح بأنه سيسعى للحصول على ولاية ثالثة إذا وافق الناخبون على ذلك في استفتاء، ولكن لم يتم تحديد موعد لإجرائه بعد.

ويمنع دستور الكونغو، صراحة أي مراجعة للحدود المفروضة على الولايات الرئاسية.

ويتجاوز مشروع القانون هذا النص بالسماح للرئيس بتعديل الدستور في حالة حدوث "خلل وظيفي كبير" يشل مؤسسات الدولة.

وتعاني الدولة الواقعة في وسط أفريقيا من أزمات متعددة، بما في ذلك تفشي مرض الإيبولا وتصاعد الصراع المستمر منذ عقود مع متمردي حركة "إم 23" المدعومين من رواندا، وهي واحدة من أكثر من 100 مجموعة مسلحة تتنافس على السيطرة في المقاطعات الشرقية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في الكونغو عام 2028.

وقال تشيسيكيدي، الشهر الماضي، إن الكونغو لن تكون قادرة على تنظيم وإجراء الانتخابات ما لم يتم حل الصراع ويعود الاستقرار.

وجرى التصويت في كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية دون حضور نواب المعارضة، الذين انسحبوا قبل أسابيع احتجاجا على مشروع القانون.