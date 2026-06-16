ضياء رشوان: مصر دائما ما تتسق مع نفسها وتاريخها في كل تحرك إقليمي

قال ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، إن الدولة المصرية تتسق مع نفسها ونفسها في كل تحركاتها الإقليمية.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية: "تاريخ مصر يقول فيما يتعلق بفلسطين إن مصر منذ عام 1948 دخلت الحرب وكانت في الملكية، ولم يكن هناك ضباطا أحرارا".

وتابع: "في 15 مايو 1948 مع 5 دول عربية أخرى ضد دولة الكيان الإسرائيلي، وهذا لم يكن شيئا ابتدعه رئيس وزراء أو ملك، ولكن كان اتساقا مع فكرة مفادها أنه جزء من كيان عربي".

واستكمل: «هذا الكيان العربي لا يصح ولا يليق أبدا أخلاقيا ولا سياسيا ولا استراتيجيا أن يترك ليقضم جزءًا منه، ويكون موضع تهديد أيضا».

وصرح رشوان: «بالتالي، فإن موقف مصر من أزمة غزة منذ البداية كان متسقا تماما مع هذا، فغزة جزء أصيل من فلسطين، وكانت تحت الوصاية المصرية منذ عام 1948 حتى عام 1967، ولم تفكر مصر أبدا في ضمها او تهجير أهلها منها».