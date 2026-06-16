ضياء رشوان: مصر اتفقت مع أمريكا على عدم إجبار أي فلسطيني للخروج من غزة

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن ملف تهجير الفلسطينيين سيظل قائمًا ما دامت فكرة "إسرائيل الكبرى" باقية في الوعي الإسرائيلي العام، سواء على المستوى المجتمعي أو الفكري.

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية: «هذا الموضوع لن يختفي؛ فقد يقل عدد المؤيدين له أو يزيد، لكن وجوده سيبقى قائمًا».

وتابع: «في الوقت الحالي، يشكل أنصار هذه الفكرة النسبة الأكبر داخل حكومة التطرف، لكن من المرجح ألا تستمر حكومة التطرف التوراتي بعد الانتخابات المقبلة، وبالتالي قد يصبح تأثيرها المباشر في السياسة الإسرائيلية على الأرض أقل، إلا أن ذلك لا يعني أنه بمجرد رحيل نتنياهو يكون الموضوع قد انتهى، فالأمر ليس كذلك على الإطلاق».

واستكمل: «الفكرة كامنة وموجودة في صلب الفكر الصهيوني، ولذلك يمكن أن تُبعث من جديد في أي لحظة، لكن الأهم هو ما فعلته مصر، وما تم التوصل إليه من تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدم إجبار أي فلسطيني على الخروج من غزة، وأن من يخرج طوعًا يكون له الحق في العودة».

وأوضح رشوان: «كلمة العودة تتعارض تمامًا مع فكرة التهجير، وتعني عمليًا الإقرار بحق العودة، وهو من المحرمات بالنسبة للفكر الصهيوني الإسرائيلي، وهذه تُعد إحدى نتائج التحركات المصرية بالتنسيق مع الأشقاء العرب».