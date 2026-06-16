 ضياء رشوان: النموذج المصري لحل القضية الفلسطينية وصل إلى الأمم المتحدة والجمعية العامة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضياء رشوان: النموذج المصري لحل القضية الفلسطينية وصل إلى الأمم المتحدة والجمعية العامة


نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 11:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 11:26 م

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن مصر عُرض عليها وضُغط عليها بما يكفي لتقبل تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها أو غير أراضيها، ولكن مصر لم تقبل عبورهم من أراضيهم إلى أي مكان آخر.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية: "في اليوم الثالث أو الرابع لأحداث 7 أكتوبر 2023 كان الموقف المصري قد تكرر مرتين تقريبا على لسان رئيس الجمهورية برفض التهجير، وفي الحقيقة، هذا الموقف بُني عليه موقف عربي وإقليمي ودولي كاملا".

وتابع: "بالتوازي، أكدت مصر على موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا الاعتراف يضع نموذجا مخالفا لأوسلو، فقد قُتلت أوسلو عمدا في الطريق وأصبح مستقبل الدولة الفلسطينية مرهونا بقاتل، وبالتالي لن تقوم الدولة الفلسطينية، ولكن مصر رعت نموذجا آخر، وهو أن نعترف بالدولة، وتجلس مع الدولتان للتفاوض على أي قضايا من أي نوع".

وأوضح أن النموذج المصري وصل للأمم المتحدة والجمعية العامة، مشيرًا إلى أن النموذج المصري كان جزءً مما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة، حيث أكد على حل الدولتين.

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