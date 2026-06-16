قادة مجموعة السبع يتفقون على زيادة الضغط على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا

اتفقت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على زيادة الضغط على روسيا في محاولة للتوصل إلى مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد انضمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى القادة في اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وقالت مصادر حكومية ألمانية، عقب المحادثات، إن رؤساء مجموعة الدول السبع (جي 7) التي تضم الديمقراطيات الصناعية الكبرى، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقوا على أن موقف أوكرانيا على أرض المعركة قد تحسن بشكل ملحوظ.

وأضافت المصادر: "اتفقوا على ضرورة زيادة الدعم المقدم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا".

وجمع الاجتماع، ترامب وزيلينسكي وقادة ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان.

وقالت المصادر، إن القادة الأوروبيين قدموا جبهة موحدة.

وأوضحت المصادر، أن "الوضع قد تغير" بالنسبة لأوكرانيا، إذ أصبحت أوكرانيا في "موقف قوة" بينما روسيا واقعة "تحت ضغط".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، عقوبات جديدة تستهدف أسطول الظل الروسي وصناعة الدفاع.

وقال كارني، إنه سيتم إضافة 162 فردا وشركة وسفينة إلى قائمة العقوبات الكندية، في حين تتضمن حزمة المملكة المتحدة 70 عقوبة جديدة ضد أسطول الظل الروسي وسلاسل الإمداد الدفاعية والشبكات المالية غير القانونية المستخدمة للتحايل على العقوبات.

وتتوسط واشنطن بين موسكو وكييف في محاولة لإنهاء النزاع، إلا أن الجهود الدبلوماسية تعثرت في الأسابيع الأخيرة مع اهتمام الولايات المتحدة البالغ بالحرب في إيران.

وتسعى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى إحياء هذه العملية، وتضغط من أجل الحصول على دور في المفاوضات المستقبلية.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على موقع "إكس"، أن "الوضع يتغير بالنسبة لأوكرانيا.. الوضع في عام 2026 مختلف تماما عما كان في عام 2025. أوكرانيا تسيطر بشجاعة على خط المواجهة.. وإرهاق روسيا يظهر بوضوح".

وأضافت أن الوقت قد حان "لمضاعفة دعمنا".