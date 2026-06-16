النائبة إيرين سعيد: مصدومة من غياب وزير الكهرباء عن مناقشات أزمة العدادات الكودية بالمجلس

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن 59 نائبًا قدموا طلبات إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية، والطريقة التي تعاملت بها وزارة الكهرباء مع هذا الملف.

وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن المناقشات التي شهدها مجلس النواب بشأن الأزمة شاركت فيها مختلف الأطياف، مؤكدة توافق المجلس على أن هذا الأمر لا يصح ولا يجوز.

وأوضحت أن مقدمي طلبات الإحاطة شخصيات بارزة في مجلس النواب، وعليه توقعت أن يكون الحضور الحكومي في المناقشات على قدر عدد طلبات الإحاطة وحرفية النواب وكذلك على قدر الأزمة.

ونوّهت بأن هناك ملايين المواطنين الذين يشكون من أزمة العدادات الكودية ويطالبون بحلها، معبرة عن صدمتها بأن محمود عصمت، وزير الكهرباء، لم يحضر إلى مجلس النواب للمناقشات.

ولفتت إلى أنها ناقشت طلبات إحاطة كثيرة بحضور وزراء كثيرين، بينهم وزير الصحة ووزير المالية؛ لكنها اعتبرت أن أداء بعض الوزراء غير سياسي بالمرة ولا يتماشى مع المزاج العام سواء للبرلمان أو الشارع، ورأت أن وزير الكهرباء أحد هؤلاء الوزراء.

واستغربت غياب وزير الكهرباء عن هذه الجلسة الرقابية التي ينادي فيها 59 نائبًا بأن يتم الرحمة بالشعب وحل أزمة العدادات الكودية.

وتابعت: «هذه سقطة من سقطات الحكومة تؤخذ عليها»، مشيرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرح خلال الاجتماع مع رؤساء الهيئات البرلمانية بأنه وجه الوزراء بأن تكون الأولوية للتوجه إلى مجلس النواب إذا كان هناك التزام بجلسة ما وتعارض موعدها مع اجتماع معه شخصيًا.