الطماوي: انطلاق جلسات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن قوانين الأسرة الأحد المقبل

قال إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس، إن المجلس سيبدأ تنظيم جلسات استماع حول «مشروعات قوانين الأسرة» اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بمدينة القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأضاف الطماوي أن جلسات الاستماع سيشارك فيها ممثلون عن مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزارات، وأساتذة القانون بالجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والشخصيات العامة، والصحفيون، والمهتمون بقضايا الأسرة.

وأكد أن المجلس سيعقد 13 جلسة استماع وحوارية، بهدف بلورة رؤية شاملة للمجلس في ضوء أحكام الدستور والمواثيق الدولية، بشأن مشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة.

وأشار الطماوي إلى أن قوانين الأسرة تكتسب أهمية بالغة؛ لكونها تنظم مختلف شؤون الأسرة، بدءًا من مرحلة الخطبة، مرورًا بالزواج، وانتهاءً بالآثار المترتبة على انتهاء كل مرحلة، سواء كانت آثارًا اقتصادية أو اجتماعية.

وأوضح أنه، باعتبار الأسرة النواة الأساسية للمجتمع، فإن القوانين المنظمة لشؤونها تمس بصورة مباشرة استقرار المجتمع وسلامته، كما تؤثر في حقوق الإنسان وتتأثر بها، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.