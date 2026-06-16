القيادة الفلسطينية: افتتاح سفارة لـ أرض الصومال في القدس استفزاز واعتداء على الحقوق الفلسطينية

أدانت القيادة الفلسطينية، الثلاثاء، افتتاح ما يُسمى إقليم "أرض الصومال" سفارة له لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، واعتبرت الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي واعتداءً على الحقوق الفلسطينية، فيما حذرت شخصيات فلسطينية من تداعياتها على الوضع القانوني للمدينة.

نائب رئيس فلسطين حسين الشيخ، قال في بيان إن افتتاح هذه السفارة "إجراء استفزازي يتعارض مع الشرعية الدولية والقانون الدولي، وقرارات القمم العربية والإسلامية، ويعدّ موقفاً خارجاً عن الإجماع العربي والإسلامي والدولي".

وشدد على أنه "اعتداء على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها في 1980.

وعام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

وجدد الشيخ التأكيد على التضامن الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها.

استفزاز صارخ

وفي السياق، أدان الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، افتتاح السفارة، واصفاً الخطوة بأنها "استفزاز صارخ لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وانتهاك فاضح للقرارات الدولية الخاصة بالقدس".

وقال النتشة في تصريح: إن القدس "ليست عقاراً في أسواق المصالح السياسية"، مؤكداً أنها "قلب القضية الفلسطينية وعاصمة الدولة الفلسطينية، وأن أي محاولات لتغيير وضعها القانوني أو التاريخي باطلة ولاغية".

وأضاف أن افتتاح سفارة في القدس المحتلة يمثل خدمة للمشروع الاستعماري الإسرائيلي، ويشجع على تكريس إجراءات الضم والتهويد، محذراً من أن استمرار هذه الخطوات قد يدفع نحو مزيد من الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما دعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الخطوة، وتفعيل القرارات الدولية المتعلقة بالقدس بدلاً من الاكتفاء بالبيانات.

وفي سابق الثلاثاء، أدانت جامعة الدول العربية، في بيان، فتح السفارة، باعتباره "ترسيخا للاحتلال وانتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لجهود حل الدولتين".

وافتتح رئيس الإقليم الانفصالي في الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، برفقة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين سفارة للإقليم في القدس المحتلة.

وفي ديسمبر 2025، أعلنت إسرائيل اعترافها بالإقليم الانفصالي، وهو ما رفضته الحكومة الفيدرالية بمقديشو، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة لتل أبيب.

وقبل هذا الاعتراف، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا.

وأثارت هذه الخطوة تحذيرات من احتمال أن تسعى إسرائيل إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليه، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، في ظل تأكيد دول إقليمية، بينها مصر والأردن، رفضها أي عمليات تهجير إليها.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية.