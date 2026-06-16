استنكر نجل شاه إيران المخلوع، رضا بهلوي، اليوم الثلاثاء، أي اتفاق يُبقي السلطات الحالية قائمة في طهران، وذلك في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لتوقيع مذكرة تفاهم، الجمعة المقبل.

وقال بهلوي، بعد لقاء نواب بريطانيين خلال زيارة إلى لندن، إن المجتمع الدولي ينبغي أن يدعم المحتجين والمعارضين الإيرانيين بدلًا من إبرام صفقة مع طهران.

وكتب في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «التعامل مع هذا النظام سيكون إخفاقًا، وسنواجه جميعًا التداعيات»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار بهلوي، البالغ من العمر 65 عامًا، إلى أن «حرب النظام منذ 47 سنة ضد الشعب الإيراني متواصلة. وتمامًا كما لم يتصالح أبدًا مع شعبه، فإنه لن يتصالح يومًا مع العالم».

وكان محمد رضا بهلوي، والد رضا بهلوي وآخر شاه لإيران، قد فرّ إلى المنفى عام 1979 عقب الإطاحة بنظام الملكية في أعقاب الثورة الإسلامية، وتوفي بعد فترة قصيرة في منفاه.

ويقدم رضا بهلوي نفسه بديلًا للسلطات الحالية في إيران، إلا أن منتقديه يأخذون عليه قربه من إسرائيل، والنهج الاستبدادي والقمعي الذي اتبعه والده، فضلًا عن إحجام الأقليات الإثنية عن تأييده، وفق الوكالة.

ومن المقرر أن تبرم واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، الجمعة، تمهد لتسوية أوسع تُبقي النظام الحاكم وتؤدي إلى رفع بعض العقوبات الاقتصادية.

وحذر بهلوي من أن «أي اتفاق يُبقي هذا النظام أو فلوله سيُكتب له الفشل، ولن يقبله الشعب الإيراني».

وأضاف: «بدعم دولي أو بدونه، سيطيح الشعب الإيراني بهذا النظام، والحرية آتية لإيران».