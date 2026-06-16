4 شهداء وعدة جرحى في تصعيد إسرائيلي جنوبي لبنان الثلاثاء

أستشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون، الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة جنوبي لبنان، رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق أمريكي إيراني ينهي العمليات العسكرية بين الجانبين يشمل لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "العدو الإسرائيلي صعّد من وتيرة اعتداءاته عصر الثلاثاء".

وأضافت أن "مسيرة استهدفت سيارة في بلدة ميفدون بقضاء النبطية، ثم استهدف قصف المكان عقب تجمّع الأهالي".

وبعد ذلك، استهدفت غارة أخرى سيارة ثانية في البلدة"، وفق المصدر ذاته.

وأضافت الوكالة أن "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة ثالثة في بلدة شوكين قضاء النبطية".

وأفادت بأن "الاعتداءات الثلاثة أسفرت وفق حصيلة أولية عن استشهاد 4 مواطنين ووقوع جرحى".

ومنذ صباح الثلاثاء، تعرضت مناطق عدة في جنوب لبنان لقصف مدفعي واستهدافات بمسيّرات إسرائيلية، في إطار خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل 2026.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة النبطية الفوقا في قضاء النبطية، ومحيط بلدة الريحان في قضاء جزين.

وأضافت الوكالة أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق حداثا ـ حاريص في قضاء بنت جبيل، دون أن تورد على الفور معلومات عن وقوع ضحايا.

وفي السياق، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب عدد من المواطنين في بلدة بيت ياحون بقضاء بنت جبيل، من دون تسجيل إصابات، وفق المصدر ذاته.

كما حلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض وبشكل كثيف في أجواء العاصمة بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية.

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد طهران في 28 فبراير الماضي، وقوله إن الاتفاق سيجلب "السلام والأمن إلى المنطقة".

كما تأتي بعد حديث الرئيس اللبناني جوزاف عون عن أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تضمنت تأكيدا على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال تصريحات صحفية، إن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" من الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، وأنه يشمل أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ومساء الأحد، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق بينهما بوساطة باكستانية يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات وضمنها لبنان، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيع الاتفاق في سويسرا الجمعة المقبلة.

ومن المقرر، وفق ترامب، توقيع الاتفاق الجمعة في مدينة جنيف السويسرية، على أن يُعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع، تمهيدا لإزالة الألغام واستئناف تدفق النفط، من دون الكشف عن كامل تفاصيل الاتفاق أو آليات انعكاسه على الجبهة اللبنانية.

ومنذ 2 مارس 2026، صعّدت إسرائيل عدوانها على لبنان في سياق تطورات الحرب التي شنتها، إلى جانب الولايات المتحدة، على إيران.

وأسفر العدوان عن استشهاد 3826 شخصا وإصابة 11851 آخرين في لبنان، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما وسّعت خلال العدوان الراهن نطاق توغلها لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.