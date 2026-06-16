الصليب الأحمر: تفشي فيروس إيبولا في الكونغو لم يصل بعد إلى ذروته

قال الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن تفشي فيروس إيبولا القاتل في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يصل بعد إلى ذروته، مشيرا إلى أن مقدمي الخدمات الطبية أمامهم معركة طويلة.

وقال برونو ميشون المسئول الميداني في مدينة بونيا بشمال شرق الكونغو نيابة عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: "نخشى أن يستمر هذا الأمر لمدة عام قبل أن نتمكن من إنهاء ذروة المرض".

ووصف ميشون، في حديثه للصحفيين في جنيف وجود أزمة ثقة تجعل من الصعب مكافحة تفشي المرض الذي تم اكتشافه في منتصف مايو الماضي.

وقال ميشون، إن بعض الناس في القرى الكونغولية ما زالوا يعتقدون أن المرض تم اختراعه لتأمين المزيد من الأموال من الخارج، بينما يشعر آخرون أن تدابير الحماية الخاصة المفروضة على عمليات الدفن لمنع انتقال العدوى من الجثث تمثل هجوما على الثقافة والتقاليد.

وسعى الصليب الأحمر، الذي ينظم عمليات الدفن، إلى معالجة هذه المخاوف باستخدام أكياس جثث ذات أجزاء بلاستيكية شفافة حتى تتمكن العائلات من رؤية وجوه أقاربها.

وأضاف ميشون، أن "بناء الثقة يستغرق وقتا. إن الأمر يتطلب الصدق والصبر والتواضع. ولكن في هذا التفشي، هذا ليس اختياريا. إنه منقذ للحياة."

وقالت وزارة الصحة الكونغولية، في بيان مساء الأحد، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالإيبولا في الكونغو ارتفع إلى 782 حالة، مع تسجيل 181 حالة وفاة.

وينتقل فيروس إيبولا عن طريق الاتصال الجسدي والاتصال بسوائل الجسم.

ومن الصعب بشكل خاص احتواء التفشي الحالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود لقاح حاليا أو علاج محدد لسلالة "بونديبوجيو" من الفيروس.