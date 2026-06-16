عمان وإيران تؤكدان التزامهما بقواعد القانون الدولي لحركة الملاحة في مضيق هرمز

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أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، الحرص المشترك على علاقات التعاون بين البلدين الجارين وتطويرها في مختلف المجالات.

جاء ذلك انطلاقًا من مبادئ حسن الجوار والروابط التاريخية والثقافية التي تجمع دول وشعوب المنطقة، وفق بيان لوزارة الخارجية العمانية.



وفي ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تمّ التوصل إليها مؤخرًا، جدّد الوزيران التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحُر لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.

وعبر الجانبان، عن أملهما بأن تشهد المرحلة المقبلة جهودًا جادة وحثيثة من جميع الأطراف لضمان مناخ داعم ومستدام لمسار سياسي ودبلوماسي فاعل وبناء، حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها.



