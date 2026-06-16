البرلمان يستدعي 3 وزراء لبحث وقف إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية

أصدرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، توصية عاجلة باستدعاء ثلاثة وزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان، لبحث وقف العمل بقرار إلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، مؤكدة أنها في حالة انعقاد دائم لحين اتخاذ قرار حاسم بشأن الملف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بالبرلمان، أثناء مناقشة 59 طلب إحاطة تقدم بها عدد من النواب، طالبوا خلالها بتجميد القرار بشكل فوري، مؤكدين أنه تسبب في حالة من الغضب بين المواطنين.

وأكدت اللجنة ضرورة حضور الوزراء المعنيين قبل يوم 30 من الشهر الجاري، حتى لا ينتهي دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب دون حسم هذا الملف.

واعترض عدد من النواب على عدم تحديد موعد محدد لانعقاد اجتماع اللجنة بحضور الوزراء، والاكتفاء بعقد الاجتماع قبل فض دور الانعقاد، خشية عدم حضور الوزراء وانتهاء دور الانعقاد دون التوصل إلى قرار، بما قد يؤدي إلى تأجيل حسم الأزمة إلى دور الانعقاد المقبل.

واستجاب المهندس طارق الملا لمطالب النواب، حيث انتهت اللجنة إلى الدعوة لعقد اجتماع عاجل بحضور الوزراء المعنيين، للنظر في توصية بوقف تنفيذ القرار، مؤكدًا أن لجنة الطاقة والبيئة في حالة انعقاد دائم لحين الوصول إلى حل نهائي للأزمة.