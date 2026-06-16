ترامب: سندمر اليورانيوم الإيراني المخصب فور استلامه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستدمر مخزونات اليورانيوم المخصب القادمة من إيران بمجرد حصولها عليها.

وقال ترامب، خلال اجتماع ثنائي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «لسنا في عجلة من أمرنا، لكن عندما نحصل عليه (اليورانيوم الإيراني المخصب) سندمره. نحن لا نسعى لحيازته، بل لتدميره، ولدينا ما يكفي منه»، وفقًا لوكالة «سبوتنيك».

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا، أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، وينص على «الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان»، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

ومن المقرر أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق في 19 يونيو الجاري في سويسرا.

كما يُنتظر خلال الفترة المقبلة استكمال المناقشات التفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.