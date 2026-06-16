الجيش البريطاني يحقق في تقارير عن إطلاق سفينة روسية طلقات تحذيرية على يخت بالقنال الإنجليزي

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بدأ الجيش البريطاني، في تحقيق بشأن تقرير يفيد بأن سفينة حربية روسية أطلقت طلقات تحذيرية على يخت في القنال الإنجليزي.

وقالت وزارة الدفاع: "نحقق في تقارير عن حادث وقع في القنال" اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد أن أبلغ يخت مسجل في المملكة المتحدة عن تعرضه لإطلاق نار من سفينة تابعة للبحرية الروسية على بعد نحو 20 ميلا (32 كيلومترا) جنوب جزيرة وايت، خارج المياه الإقليمية للمملكة المتحدة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار لليخت.

وكانت السفينة "إتش أم إس ميرسي" التابعة للبحرية الملكية البريطانية تراقب السفينة الروسية في ذلك الوقت.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من صعود القوات المسلحة البريطانية على متن ناقلة خاضعة للعقوبات في القنال واحتجازها؛ نظرا للاشتباه في أنها جزء من "أسطول الظل" الروسي. ولا يربط المسؤولون بين الحدثين.

وصدر أمر باحتجاز قبطان السفينة، وهو مواطن هندي، متهم بشحن النفط الروسي في انتهاك للعقوبات الدولية؛ بسبب حرب موسكو وأوكرانيا، بعد مثوله أمام المحكمة الثلاثاء.