جاست نجم نيوزيلندا يحقق إنجازا تاريخيا قبل مواجهة مصر في كأس العالم

دخل إيلياه جاست التاريخ كأول لاعب من نيوزيلندا يسجل هدفين في بطولة كأس العالم لكرة القدم، رغم أن ذلك لم يكن كافيا لقيادة منتخب بلاده لتحقيق أول فوز له في تاريخ البطولة.

واكتفى منتخب نيوزيلندا بالتعادل 2/2 مع إيران مساء الاثنين في لوس أنجليس، ليحقق التعادل الرابع على التوالي في مشاركاته بكأس العالم، علما بأنه لم يخسر في نسخة 2010 لكنه تعادل في جميع مبارياته الثلاث آنذاك.

وتقدم منتخب نيوزيلندا مرتين في المباراة بنتيجتي 1 / صفر و2 / 1 بفضل هدفي جاست، الذي أرسل قبلات للجماهير، بما في ذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، بعد تسجيله هدفه الثاني. كما صنع كريس وود، أبرز لاعبي المنتخب، الهدفين.

وقال جاست: "أظهرنا اليوم أننا فريق خطير. لا يمكن أن نشعر بخيبة أمل. الحصول على نقطة في كأس العالم أمر صعب دائما".

وكان الجناح البالغ من العمر 26 عاما جاء إلى كأس العالم بعد موسم قوي مع نادي ماذرويل في الدوري الاسكتلندي الممتاز، حيث كان مرشحا لجائزة أفضل لاعب في الموسم.

وكان لدى جاست في المدرجات والديه وشقيقه وعمه وصديقته، في مباراة شهدت حضورا إيرانيا كبيرا، وهو أمر متوقع نظرا لأن لوس أنجليس تضم أكبر جالية إيرانية خارج إيران.

وقبل زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 منتخبا في هذه النسخة، لم يتأهل منتخب نيوزيلندا سوى مرتين فقط في تاريخه، عامي 1982 و2010، ولم يسبق له تجاوز دور المجموعات.

وأعطى أداء جاست أمام إيران، التي كانت مرشحة للفوز، دفعة كبيرة لثقة الفريق.

ويأمل منتخب نيوزيلندا في تحقيق أول فوز له في كأس العالم عندما يواجه مصر يوم الأحد في فانكوفر.