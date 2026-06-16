الأمم المتحدة: 60% من سكان اليمن غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من فقدان المزيد من الأرواح في اليمن جراء ارتفاع مستويات الجوع ونقص تمويل العمليات الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وجاء هذا التحذير في إحاطة لمجلس الأمن ألقاها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، تابعتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال فليتشر، إن مستويات الجوع آخذة في الارتفاع باليمن، فيما تواجه الاستجابة الإنسانية ضغوطا غير مسبوقة بسبب نقص التمويل وتراجع الوصول إلى المحتاجين.

وأوضح أن "الأزمة الإنسانية في اليمن تتسارع وأن نسبة الأشخاص غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية ارتفعت خلال شهر واحد فقط من نحو نصف السكان إلى ما يقارب 60 في المائة".

وحذر المسئول الأممي، من أنه "إذا لم يتغير شيء، فإن الجوع سيزداد عمقا، وستتفاقم المعاناة، وستُفقد المزيد من الأرواح".

ودعا فليتشر، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ ثلاث خطوات عاجلة أولها الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى سلطة الأمر الواقع الحوثية والبالغ عددهم 73 شخصا، فيما الخطوة الثانية تتمثل في زيادة تمويل الاستجابة الإنسانية التي لم يتم تمويلها سوى بنسبة 15 بالمئة، بينما الخطوة الأخيرة تتضمن أهمية دعم الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع، والعمل في سبيل الحل الدائم للأزمة من خلال تسوية سياسية يقودها اليمنيون أنفسهم.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم جراء استمرار الحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ نحو 12 عاما.