أستاذ علوم سياسية: مشاركة مصر بقمة مجموعة السبع لدورها المكثف في خفض التوترات بالشرق الأوسط

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الترحيب بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع يرجع إلى دور مصر وجهود قيادتها السياسية المكثفة لخفض التوترات في الشرق الأوسط.

ولفت «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة» مساء الثلاثاء، إلى أن مشاركة مصر في القمة تعكس دورها الإقليمي والدولي، مضيفًا: «الدعوة الفرنسية لمصر للمشاركة في القمة في تقديري جاءت في إطار دورها المحوري في القضايا الإقليمية والدولية».

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، الاهتمام بالقمة لتناولها عددًا من الملفات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتطورات في الشرق الأوسط بعد مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، معلقًا: «إحنا مشاركتنا بالمناسبة مرتبطة بتطورات إقليمية ودولية».

مصر ممثلة الشرق الأوسط في قمة السبع

وتطرق إلى التصريحات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، بشأن ضرورة التوصل لتسويات شاملة بمنطقة الشرق الأوسط؛ بهدف التأكيد على محددات الموقف المصري عالميًا، ورفض الاعتداء على الدول العربية، قائلًا: «ربما كانت مشاركة مصر مهمة لأن بطبيعة الحال حضرتك بتتكلمي بلغتين: لغة مصرية ولغة عربية إقليمية».

وواصل: «الرئيس اليوم بيمثل النطاق المصري والعربي والإقليمي مع التأكيد طبعًا على أمن المنطقة.. مصر بتحجز دورًا مهمًا الآن في كل ما هو قادم من ترتيبات أمنية واستراتيجية في المنطقة».

وأضاف أن التعاون المصري مع الدول الكبرى يهدف لتقريب وجهات النظر وإيجاد دور مهم لمصر، لافتًا إلى الاحتفاء الفرنسي بمشاركة القاهرة في قمة مجموعة السبع، مضيفًا: «فرنسا هي قاطرة الاتحاد الأوروبي وهي التي تقود الاتحاد الأوروبي».

ونوّه إلى اللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس السيسي مع كبار المسؤولين الدوليين على هامش القمة، والتي تعكس الحرص الدولي على الانفتاح على مصر لدورها الإقليمي المهم حاليًا.

مصر بين الكبار

وفي سياق متصل، أشار فهمي، إلى الحديث الودي الذي دار بين الرئيس السيسي ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش القمة، قائلًا: «من الواضح جدًا أن هناك حفاوة بالرئيس من قبل الجانب الفرنسي».

وذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يُستقبل أثناء زيارته لمصر كصديق لها، مضيفًا: «إحنا بنستقبل الرئيس الفرنسي كصديق لمصر وليس مجرد رئيس لفرنسا، وفيه برضوا خصوصية في العلاقة معاه».

ولفت إلى حفاوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السيسي، معلقًا: «واضح العلاقة الجيدة اللي انعكست حتى في لغة الجسد ومخاطبته بالرئيس».

وذكر حرص الرئيس السيسي على إيصال رسالة مهمة للرئيس الأمريكي خلال هذا الحديث الودي، مضيفًا أن الأخير حاول مشاركة الجانب الفرنسي بها.

ووصف هذا المشهد الودي بين الرؤساء الثلاثة بـ«مصر بين الكبار»، موضحًا: «أنتِ تتحدثين مع الولايات المتحدة ورئيسها، وتتحدثين مع فرنسا.. فهنا بتجمع بين أمريكا وأوروبا في لقطة واحدة مهمة بتعكس خصوصية العلاقة المصرية».

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة بصفته ممثلًا لجمهورية مصر العربية، التي تشارك ضمن الدول الشريكة المدعوة لحضور فعاليات القمة، في خطوة تعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ودورها الفاعل في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن تشهد قمة مجموعة السبع مناقشات موسعة حول عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية العالمية، وتحديات الأمن الغذائي والطاقة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمات الراهنة التي يشهدها العالم.

ومن المنتظر أن يعقد السيسي على هامش القمة عددًا من اللقاءات الثنائية مع قادة ومسئولي الدول المشاركة، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك، ودعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.